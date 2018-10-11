"Planlanan tüm yatırımlar tamamlanacak"

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, kentte planlanan tüm yatırımlarının tamamlanacağını belirtti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşların ilde yürüttüğü projeleri anlattığı, çalışmaları hakkında bilgi verdiği ve kurumlar arası koordinasyon ile işbirliğinin sağlandığı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Davut Gül’ün başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Gül, Sivas'ta toplam proje bedeli 9 milyar lira olan 33 yatırımcı kuruluş olduğunu aktardı. Önceki yıllara nazaran Sivas’ta çok büyük yatırımların gerçekleştiğini belirten Gül, "Son ekonomik gelişmeler karşısında kamu yatırımlarında herhangi bir frene basmak yok. Başlanan ve planlanan bütün yatırımlar tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta yürütülen projelerle ilgili bilgiler veren Gül, şunları kaydetti:

"Şuan devam eden iş sayımız 301, biten proje sayımız 87, toplam proje sayımız 493, ihale aşamasındaki proje sayımız 29, projesi hazırlanan ve ödeneği olan 76 projemiz var. Yatırımların sektörel ağırlığı ulaştırma, eğitim ve tarım. Özellikle eğitimde 2018 yılı yatırım programında toplam 970 derslik ya da ek derslik programımız var. Bu 970 derslik sayısı 61 okula denk geliyor. Zaman zaman okulları ziyaret ediyor, açılışlarını yapıyor, ya da temelini atıyoruz. Mahallelerde, köylerde, ilçelerde yapılan eğitim tesislerini bütün kamuoyu görüyor. Bunun toplam rakamı da şuan 61 okul. Bunun dışında 27 tane spor salonumuz var. İlave yapılacak spor salonları ile beraber bu sayı 33'e çıkacak. 22 atölye, 7 yemekhane, 2 uygulama cami, il merkezi ve ilçelerde aynı anda yapımı devam eden 9 öğretmenevi inşaatımız var. Bu, Sivas tarihinde ve milli eğitim tarihinde bir etapta yapılan en büyük projelerden bir tanesi. Yine halk eğitim merkezleri inşaatı il merkezi ve üç ilçemizde devam ediyor."

Eğitime 2 yıl önce yapılan yatırım miktarının toplam 33 milyon lira olduğunu dile getiren Gül, bu miktarın 2018 yılında sadece okul onarımlarına harcanan tutar olduğunu belirterek, 555 milyonluk eğitim yatırımının Sivas’a kazandırıldığına vurgu yaptı.

- Yatırımlar devam edecek

Kente yapılan yatırımların devam edeceğine dikkati çeken Vali Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu rakamlar Sivas'ta bu kadar kısa sürede yapılan en büyük yatırım. Burada hiç şüphesiz eski Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz'ın birebir etkisi var. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şuan birlik beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu dönemdeyiz. Dünyada ekonomik anlamda çeşitli dalgalanmalar oluyor, ülkemiz de bundan nasibini alıyor. Ekonomik göstergelerimiz çok iyi olmasına rağmen daha çok dış kaynaklı ekonomik saldırıdan dolayı bir milli seferberlik halindeyiz. Ama çok şükür geçen ayki ihracat rakamlarında tüketime yönelik büyümenin azaldığını, ihracata yönelik, üretime yönelik büyümenin arttığını görüyoruz. Burada özellikle 2019'un ikinci yarısından sonra ekonomimizin daha güçlü olacağını tahmin ediyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları olarak, yatırımcılar olarak, vatandaş olarak devletimizin yanında olacağız. Daha sonra da hep birlikte inşallah bir feraha kavuşmuş olacağız. Son ekonomik gelişmeler karşısında kamu yatırımlarında herhangi bir frene basmak yok. Başlanan ve planlan bütün yatırımlar tamamlanacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programı'na katkı sunmak amacıyla İl Özel İdaresinin gayrimenkullerde her yıl enflasyon oranında yapılan kira artışını bu yıl yüzde 10 eksik yapacağını müjdeleyen Gül, "Üretim yapan, satış yapan kiracılarımız bu avantajlı durumdan faydalanmış olacak. Ulusal çapta bir hedef varken bizler de Sivas Valiliği İl Özel İdaresi olarak ekonomiye karınca kararınca katkı sunmak istedik." ifadelerine yer verdi.

"Yiğidolar Öğrencisine Sahip Çıkıyor" adlı lisans öğrencilerine yönelik başlatılan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenecek burs kampanyasına kurum amirlerini ve hayırsever vatandaşları destek olmaya davet eden Gül, katkı veren herkese teşekkür etti.



