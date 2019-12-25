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PKK/YPG'nin Cerablus'ta iki motosikleti patlatması sonucu 14 sivil yaralandı

MSB, PKK/YPG'li teröristlerin, Cerablus ilçe merkezinde EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumandayla patlatması sonucu 14 sivilin yaraladığını bildirdi.

Genel 25.12.2019, 13:41
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PKK/YPG'nin Cerablus'ta iki motosikleti patlatması sonucu 14 sivil yaralandı
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki Cerablus ilçe merkezinde yine masum sivilleri hedef aldığı belirtildi.

14 sivil yaralandı

Açıklamada, el yapımı patlayıcı yüklü iki motosikleti uzaktan kumandayla patlatan teröristlerin, aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivili yaraladığı kaydedildi.

#dünya
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