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PKK/YPG'nin Cerablus'ta iki motosikleti patlatması sonucu 14 sivil yaralandı
MSB, PKK/YPG'li teröristlerin, Cerablus ilçe merkezinde EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumandayla patlatması sonucu 14 sivilin yaraladığını bildirdi.
Genel 25.12.2019, 13:41
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki Cerablus ilçe merkezinde yine masum sivilleri hedef aldığı belirtildi.14 sivil yaralandı
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