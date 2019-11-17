Son Dakika
PKK/YPG'nin Akçakale saldırısında yaralanan Halil Yoğurt şehit oldu
Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Yoğurt'un cenazesi, ilçede düzenlenecek cenaze töreni sonrası toprağa verilecek.
Genel 17.11.2019, 14:39
ŞANLIURFA (AA) - Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Tel Abyad'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlediği roketli ve havanlı saldırılarında yaralanan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt (59), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Barış Pınarı Harekatı devam ederken terör örgütü PKK/YPG tarafından Tel Abyad'dan Akçakale ilçesine atılan roket ve havan mermileri nedeniyle yaralanan Halil Yoğurt, tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Evli ve 9 çocuk babası Yoğurt, terör örgütünün 10 Ekim günü düzenlediği saldırıda yaralanmıştı.
Muhabir: Müslüm Etgü
14°
açık
Namaz Vakti 17 Kasım 2019
|İmsak
|05:54
|Güneş
|07:19
|Öğle
|12:31
|İkindi
|15:10
|Akşam
|17:34
|Yatsı
|18:54