PKK'ya bağlı YBŞ'li teröristler Sincar'da görüntülendi

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Kerkük merkezli Türkmeneli Televizyonu tarafından çekilen görüntülerde, YBŞ militanları Sincar'da evler arasında kurulan karargâhta tur atarken kameralara yansıdı. Aynı kayıtlarda, aralarında kadınların da olduğu YBŞ üniforması giymiş onlarca ​silahlı militan karargâhta eğitim alırken görüldü.

Karargâh binasında Irak ve YBŞ bayraklarının yan yana asıldığı dikkati çekti. YBŞ militanlarının ilçedeki sokak ve çarşıda araçla silahlı olarak tur attıkları da kayda geçti.

YBŞ tabelası çarşıda bir binada görülürken, öldürülen YBŞ teröristlerinin de posterleri ilçenin birçok yerinde asılı bulunuyor.

Kameraya konuşan bir militan, "Biz, Sincar dağları ve bölgeyi korumak için YBŞ'ye bağlı gönülülleriz." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK ve ona bağlı güçlerin, mart ayında Sincar'dan çekildiği iddia edilmişti.

Muhabir: Haydar Karaalp







