PKK'lıların yaktığı tarihi camiyi devlet ayağa kaldırıyor

DİYARBAKIR (AA) - Ahmet Kaplan - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırılarıyla tahrip ederek ateşe verdiği, kentteki ilk Osmanlı eseri olan ve kubbelerinin kurşunla kaplı olması dolayısıyla "Kurşunlu" diye de anılan Fatih Paşa Camisi, devlet imkanlarıyla restore ediliyor.

Sur'da 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği, polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Adem Erdur'un şehit edildiği saldırının ardından terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Bayrak-12 Sur Müşterek Özel Birlik Operasyonu" 103'üncü gününde 9 Mart 2016'da başarıyla tamamlanmıştı.

Tarihi surları ve Hevsel Bahçeleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, farklı medeniyetler ve dönemlere ait cami, kilise, kale, han, ev, çarşı ve köprü olmak üzere 612 kültür varlığı bulunan Sur'da operasyonlarla sıkıştırılan PKK'lı teröristler, tarihi dokuya da zarar vermişti.

Teröristler camiyi kullanılamaz hale getirdi

İlçe, tarihi Hazreti Süleyman, Nasuh Paşa, Fatih Paşa, Arap Şeyh, Hacı Hamit ve Hasırlı camileri ile kentteki kiliseler, çevrelerine teröristlerce kazılan çukurlar, kurulan barikatlar ve tuzaklanan patlayıcılar nedeniyle hasar görmüştü.

Teröristlerin "üs" gibi kullandığı, dönemin Diyarbakır Valisi Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından yaptırılan 500 yıllık Fatih Paşa Camisi de kullanılamaz hale gelen yerler arasında bulunuyordu

Orijinal kapısı tamamen yanan, şadırvanı yıkılan, imam odası, daha önce medrese olarak kullanılan bölümü ile altın varaklı minberi kullanılamaz hale gelen caminin, teröristlerce ateşe verilmeden önce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda kapı, duvar ve camları da zarar gördü.

çalışmalarında sona gelindi

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından teröristlerden temizlenen Sur'da terörden zarar gören 17 eserden aralarında Hasırlı Mescidi, Protestan Kilisesi ve Arap Şeyh Camisi'nin de bulunduğu 7'sinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlanırken, 10 eserin restorasyonu ise sürüyor.

Fatih Paşa Camisi'nde yüzde 70'lik fiziki gerçekleşmeye ulaşılan restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanarak, tarihi caminin gelecek yıl ibadete açılması planlanıyor.

"Terör örgütünün hiçbir kutsalının olmadığını gördük"

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, AA muhabirine, Fatih Paşa Camisi'nin şehrin önemli simgelerinden olduğunu, dönemin Diyarbakır Valisi Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından 1516-1521 yılları arasında yapıldığını söyledi.

Çiftçi, restorasyon çalışmalarının yaklaşık 2 yıldır devam ettiğini anımsatarak, caminin adeta taş taş, ilmek ilmek tarihe ve aslına uygun bir şekilde yeniden restore edilmeye çalışıldığını vurguladı.

"Önemli bir mesafe alındı, inşallah 2018 yılının sonuna kadar restorasyon işlemi tamamlanacak ve camimiz tekrar ibadete açılacak." diyen Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör örgütünün hiçbir kutsalının olmadığını, sadece tarihi değil, kültürü, dini değerleri istismar ettiğini bu cami üzerinde de gördük. Cami güvenlik güçleri tarafından alındığında içerisinde her türlü pisliğin olduğu, hiçbir değere saygının olmadığı, Kur'anların yakıldığı bir ortam mevcuttu. Örgütün aslında Müslümanlık, din ve diyanetle hiçbir alakasının olmadığının açık bir göstergesidir bu cami. Maalesef bu cami yıkıldı, yakıldı, kurşunlandı ama biz bu cami ile tekrar Diyarbakır'ın o güzel kültürünü, değerlerini, tarihini, dini değerlerini restorasyonla inşa edeceğiz. Camideki izlerin bir kısmı, terör örgütünün ne kadar dine, tarihe, kültüre ve değerlere karşı olduğunun nişanesi olarak kalacak."

"İnşallah bir daha o günler geri gelmeyecek"

Tarihin hiçbir döneminde dini değerlere, camilere, mescitlere zarar verilmediğine işaret eden Çiftçi, "Kurşunlu Camisi'nin bütün yöre halkı ve Müslümanlar tarafından bir ibret ve örgütün niyetinin ne olduğunun bilinmesi açısından da bir ibret vesikası olarak kabul edilmesini ve o şekilde anılmasını istiyorum. İnşallah bir daha o günler geri gelmeyecek." diye konuştu.

"Değerlerine sahip bir nesil bırakmak istiyoruz"

Şu anda ilçede, ilde ve ülkede huzurun hakim olduğuna dikkati çeken Çiftçi, bu huzurun devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Çiftçi, huzurun devamı noktasında bütün vatandaşların destek verdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Geleceğimize, tarih yıkan, cami yıkan bir nesil değil, tarihine, kültürüne, değerlerine sahip bir nesil bırakmak istiyoruz. Bunun için el birliği içerisinde çalışmaya ihtiyacımız var. Yöre halkımızla, Diyarbakırlı vatandaşlarımızla el birliği içerisinde bütün dünyaya buranın 33 medeniyete ev sahipliği yapmış, en kadim şehirlerden biri olduğunu, buradaki insanların da bu kadim kimliğe uygun ve terör örgütü ile değil devletiyle hareket eden ve bu güzel kültüre sahip insanlar olduğunu bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. İnşallah artık insanlarımız da terörle değil, kültürü, tarihi, medeniyeti ve kadim eserleriyle anılmak istiyor."

İtfaiye ekiplerini engellemişlerdi

Terör örgütü PKK mensuplarınca Sur ilçesinde 7 Aralık 2015'te düzenlenen saldırılarda büyük zarar gören ve sonrasında ateşe verilen Fatih Paşa Camisi'nde yangın çıkmış, bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, teröristlerin uzun namlulu silahlarla ateş açması nedeniyle alevlere müdahalede bulunamamıştı.

Orijinal kapısı tamamen yanan, şadırvanı yıkılan, imam odası, daha önce medrese olarak kullanılan bölümü ile altın varaklı minberi kullanılamaz hale gelen caminin, teröristlerce ateşe verilmeden önce uzun namlulu silahlar kullanılarak kapı, duvar ve camları zarar görmüştü.

Teröristlerce "üs" gibi kullanılan ve kentin ilk Osmanlı eseri 500 yıllık cami, saldırılar sonucu kullanılamaz hale gelmişti.