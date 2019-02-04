PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 barınak ve sığınak imha edildi

SİİRT (AA) - Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Baykan ilçesi kırsalı ile Bitlis sınırları içerisinde terör örgütüne yönelik 5 gün süren "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel Operasyonu" düzenlendi.

Mayın arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda teröristlerce kullanılan 9 barınak ve sığınak tespit edildi.

Jandarma ekiplerince barınak ve sığınaklarda yapılan aramada, el yapımı patlayıcı düzeneği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 2,5 kilogram amonyum nitrat gübre, 11 tüp, 3 telsiz şarj cihazı, biksi mayon kutusu, hasarlı cep telefonu, 25 metre kablo, 4 akü, 104 pil, 2 hava filtresi, 12 terörist kıyafeti, örgütsel doküman ile bazı yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen mühimmat ve malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.

Sığınak ve barınaklar da kullanılamaz hale getirildi.

