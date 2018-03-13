PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi

KONYA (AA) - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Ümmet Ufacık'ın (28), Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Şehidin, Akşehir ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan babaevine giden Kaymakam Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya ve İlçe Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, baba Bahattin ve anne Gülay Ufacık'a, evlatlarının şehit olduğu bilgisini verdi.

Haberi duyan aile yakınları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi. Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Akşehir Belediyesi ekipleri, evin önüne taziye çadırı kurdu.

Bekar olan şehit Ufacık'ın iki kardeşinin olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı.