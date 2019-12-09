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PKK'lı teröristlerce tuzaklanan EYP imhası sırasında infilak etti: 2 şehit, 7 yaralı
Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında infilak etmesi sonucu 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.
Genel 09.12.2019, 14:52
ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.
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