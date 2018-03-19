PKK'lı teröristler odun toplayan vatandaşlara saldırdı

Bitlis'in Kayalıbağ köyü kırsalında odun toplayan vatandaşlara PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleştirildi, vatandaşlardan biri hayatını...

PKK'lı teröristler odun toplayan vatandaşlara saldırdı
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BİTLİS

Bitlis'te terör örgütü PKK'nın odun toplayan vatandaşlara yönelik saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında saat 13:45 sıralarında odun toplamak amacıyla bölgede bulunan 5 kişiye henüz tespit edilemeyen bir bölgeden PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saldırı neticesinde, Nurullah Kılıçarslan isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan 4 vatandaşımız ise Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

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