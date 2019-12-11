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PKK'lı 3 terörist sınır kapısında teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Genel 11.12.2019, 12:52
PKK'lı 3 terörist sınır kapısında teslim oldu
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ŞIRNAK (AA) - Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçıp geldikleri Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan 3 terörist gözaltına alındı.

Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

#türkiye
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