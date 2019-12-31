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PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi Bozan Karayılan, "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı.
Genel 31.12.2019, 14:17
Karayılan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı.
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