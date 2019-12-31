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PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi Bozan Karayılan, "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı.

Genel 31.12.2019, 14:17
PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı
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ŞANLIURFA (AA) - Alınan bilgiye göre, Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3 gün önce gözaltına alınan örgüt elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi Bozan Karayılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karayılan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı.

#türkiye
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