"Pizzaya tükürme" davasına sunucu Ece Erken de karıştı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, pizzayı içine tükürerek teslim ettiği güvenlik kameralarınca belirlenen kurye ve şirket hakkında ceza mahkemesinde süren dava henüz sonuçlanmamışken programında yorum yapan sunucu Ece Erken yine şikayete konu oldu.

Avukat Kemal Sayılır, Eskişehir Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, müvekkili Hüseyin Alyüz'ün şikayetçi olduğu ve henüz sonuçlanmamış bir davayla alakalı sunucu Ece Erken'in daha önce olduğu gibi yine programında açıklama yaparak davanın gizliliğini ihlal ettiğini savundu.

Sayılır, sunucu Ece Erken'in müvekkili hakkında yaptığı yorumun hukuka aykırı olduğunun altını çizerek, "Ece Hanım daha önce de müvekkilim hakkında 'Çiftlik Bank yöneticisi tosuncuk gibi' demiştir. Her ne kadar kesinleşmiş bir cezası olmasa da müvekkilimi kamuoyunda dolandırıcı olarak bilinen Mehmet Aydın'a benzeterek dolandırıcılıkla suçlamıştır. Biz de bunun üzerine zaten Ece Hanım ile alakalı gerekli şikayetlerimizi yapmıştık."

- "Soruşturmanın gizliliğinin ihlali var"

Sunucu Ece Erken'in müvekkili hakkında yaptığı açıklamalar neticesinde mağdur Hüseyin Alyüz'ün çevresinde itibar kaybettiğini aktaran Sayılır, şöyle konuştu:

"Ece Hanımın bir daha böyle bir açıklama yapmayacağını düşünüyoruz ve Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyoruz. Uzlaşma bedeli olan 4 bin lira ve 1 pizza konusunu programında konu olarak kullanan Ece Erken, 'Hüseyin artık tazminat davasını da kazandın. 4 bin lirayı güle güle harcarsın. Bizim bir kelimemizin değeri 10 bin liraymış. Bizden de tazminat olarak 20 bin lira isterken iyiydi.' beyanında bulunuyor. Bu gizliliği ihlale giriyor. Bizim davalarımız henüz kesinleşmedi. İstinaf yolları açık. Bu nedenle de dava ile alakalı kamuoyunu yanlış yönlendirecek söylemlerin yapılmasını doğru bulmuyoruz."

Yenibağlar Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Alyüz, ülke genelinde şubeleri bulunan bir pizza şirketine 24 Aralık 2017'de sipariş vermiş, Bağlar Şubesi çalışanı Burak S'nin ürünü teslim etmeden önce pizzaya tükürdüğü güvenlik kameralarına yansımıştı. Pizza şirketinin şubesi, şikayet üzerine Burak S'nin işine son vermişti.

Bunun üzerine söz konusu pizza şirketine avukatı aracılığıyla ihtarname çekip 500 bin lira tazminat talep eden Hüseyin Alyüz, olumsuz yanıt alınca savcılığa şikayette bulunmuştu. Bu sürede pizza şirketi de Hüseyin Alyüz aleyhinde "şantaj ve örgütlü dolandırıcılık" suçlamasıyla şikayetçi olmuştu. Tüketici Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, pizzaya tüküren Burak S. ile pizza şirketi ve şubesi firmadan maddi ve manevi 238 bin 585 lira talep eden Hüseyin Alyüz'ün aleyhindeki "şantaj ve örgütlü dolandırıcılık" suçlaması ise düşmüştü. Burak S. ise hakkındaki suçlamayı kabul etmemişti.

Tazminat davasında hakim, davacı Hüseyin Alyüz'ü kısmen haklı bularak, pizzaya tüküren Burak S. ile çalıştığı şirketin bu durumdan müteselsil sorumlu olduğuna karar vermiş, kurye Burak S. ile o dönem çalıştığı şirketin, mağdur Hüseyin Alyüz'e bir pizza bedeli ile 4 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmişti.

Burak S, "Mala zarar verdiği ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürdüğü" iddiasıyla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde de yargılanıyor.