Piyanonun kitabını yazdı

ESKİŞEHİR (AA) - Pedagog piyanist Amine Aygistova, "7'den 77'ye Piyanoya İlk Adım" adlı kitap yazdı.

Aygistova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitabın 7'den 77'ye piyano öğrenmek isteyen herkese yönelik hazırlandığını söyledi.

Köklü Rus piyano ekolünden, başta Elena Gnesina, Anna Artobolevskaya gibi Rus piyano pedagoglarına dayanarak kitabı hazırladığını belirten Aygistova, kitapta temel piyano çalma tekniklerinin yer aldığını anlattı.

Seçilen melodik eserler yoluyla, bir yandan piyano öğretimi gerçekleştirirken, bir yandan da hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin olabildiğince zevk almasının hedeflendiğini ifade eden Aygistova, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 30 yıllık piyano öğretmenliği deneyimimle şunu söylemek istiyorum, piyano öğrenirken sadece doğru notanın doğru zamanda basılması yeterli değildir, piyanonun bir insan gibi konuşturulması, hissettirilmesi daha önemlidir. Bu kitabı 4 yılda hazırladım. Bu benim Rus-Türk kültür ilişkilerine küçük bir katkım. Kitapta ilk piyano öğretmenim sevgili Taisia Luganskaya'nın bana aktardığı metottan yola çıktım ve bu kitap öğrencisinden ona ithaf edilen bir hediyedir. Piyano öğretmenim, 'Herhangi bir müzik enstrümanına dokunan insan, silahlara dokunmaz' derdi."

Aygistova, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'nde 2010 yılında 10 kişiyle başlayan piyano öğrencisi sayısının bugün 120 kişiye ulaştığını belirterek, "Bu çalışmalar sayesinde Eskişehir'deki birçok öğrenci piyano çalmaya başladı. Sanatın da aynı sevgi gibi yaşı yoktur. Her yaşta başlanabilir." ifadelerini kullandı.