Pilot üniversitenin sağlık projesine eğitim desteği

KIRŞEHİR (AA) - Yüksek Öğretim Kurulu'nca (YÖK) jeotermal ve tarımda pilot üniversite seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince hazırlanan "Kinezyo Bantlama Eğitimi" Projesi, Ahiler Kalkınma Ajansınca desteklenmeye değer bulundu.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın yürütücülüğünde, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu akademisyenleri Öğretim Üyesi Dr. Öznur Büyükturan ile Öğretim Görevlisi İsmail Özsoy'un hazırladığı proje ile yüksekokuldaki akademisyenler, fizyoterapistler ve sağlık kuruluşlarında çalışanlar, kinezyo bantlama eğitimi alacak.

Proje hakkında gazetecilere bilgi veren Büyükturan, kinezyo bantlamanın özellikle sporcular, engelli çocuklar ve vücudunun herhangi bir bölgesinde ağrı hisseden bireylerde geçerli ve güvenilir bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti.

Bu tedavi yönetimin tüm dünyada kullanıldığını ifade eden Büyükturan, performans arttırıcı özelliğinin bulunduğunu vurgulayarak "Projemiz, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı içinde sağlık alanında Kırşehir'de kabul edilen ilk ve tek proje oldu." dedi.

Büyükturan, sporcuların sakatlık ve ağrı durumlarında etkili ve aktif kaslarının yaralanma riskini ortadan kaldırıcı bu tedavi yönteminin yaygınlaştırılacağını dile getirdi.

Projenin hayata geçmesi ile Ahi Evran Üniversitesinin Kırşehir ve bölgesine sağlık alanında büyük katkı yapacağına dikkati çeken Büyükturan, ilerleyen zamanda Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve özel sektörde pediatrik rehabilitasyon alanında çalışan sağlık görevlilerinin de bu eğitimi yüksekokulda alabilir hale gelmesinin sağlanacağını kaydetti.