Pilot üniversite projeleri halka tanıtıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) düzenlediği üniversite-şehir buluşması etkinliğinde, tarım ve jeotermal alanında bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak pilot projeler tanıtıldı.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, üniversiteye bağlı fakülteler ve yüksekokullarda hazırlanan projeler ve yapılan çalışmaların anlatıldığı stantlar kuruldu. Ziyaretçilere stantlarda pilot üniversite projeleriyle ilgili broşür dağıtılarak bilgi verildi.

Etkinliğin açılışında konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitelerin içinden çıktığı şehirlere katkı yapan, ufuk açan ve iş üretme yeteneğini geliştiren kurumlar olması gerektiğini belirterek, üniversite-şehir buluşmasının bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şehrin ufkunu açmak adına tüm birimleri şehir meydanına getirdiklerini aktaran Karakaya, şöyle devam etti:

"Hem pilot üniversite çalışmaları anlamında hem de Ahilik değerlerinin yaşatılması için üniversitemiz şehrimize katkı sağlamaktadır. Pilot üniversite projeleri sadece üniversitemizin bir uğraşı değil, Türkiye'de yeni bir üniversite anlayışının hazırlıklarıdır. Bu hazırlığı önce şehrimizde canlandırıp sonra bölgemizde ve Türkiye geneline örnek yapmak istiyoruz. İleri ki yıllarda da bunu uluslararasılaşmada bir etki aracı olarak değerlendirmeyi amaçlıyoruz."

Tarım ve jeotermal alanında hazırladıkları 7 projenin aşamalarıyla ilgili bilgi veren Karakaya, "Projelerimiz hayata geçirildiğinde önümüzdeki 7-10 yıl içinde şehrimizde ve bölgemizde jeotermal ve tarımda hem istihdamı artıracağız hem de yeni anlayışlara kapı aralayacağız. Bütün enerjimizi harcayarak bunu hep birlikte yapacağız." diye konuştu.

Pilot Üniversite Projeleri Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Ayrancı da Yükseköğretim Kurulu tarafından "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin açıklanan ilk 5 pilot üniversite arasında yer aldığını dile getirdi.

Pilot üniversite çalışmaları kapsamında "Termal Kaynağın Temini", "Termal Seralarda Kümelenme", "Kaba Yem Üretimi", "Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim", "Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi", "Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi" ve "Geleneksel Tamamlayıcı Tıp" projelerinin hazırlandığını vurgulayan Ayrancı, iki gün sürecek şehir-üniversite buluşmasında bu projelerle ilgili bilgi verdiklerini ifade etti.

Yoğun ilgi gördüklerini anlatan Ayrancı, "Bu etkinlikler kapsamında pilot üniversite projelerini halkımıza ve yatırım yapmak isteyenlere tanıtıyoruz. Jeotermal ve tarım alanında bölgesel kalkınmaya yönelik 7 proje ile ilgili üniversitemizin katkılarını anlatıyoruz. İlk gün olmasına rağmen gayet güzel ilgi var." ifadelerini kullandı.