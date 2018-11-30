"Pilot üniversite projeleri bölge sanayisine destek verecek"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, pilot üniversite projelerinin bölge sanayisine dek vereceğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, Ahiler Kalkınma Ajansı'nın "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorun ve Çözüm Önerileri" toplantısına katıldı.

Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Karakaya, "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorun ve Çözüm Önerileri" toplantısının Türkiye'nin yerli sanayi ve milli teknolojinin oluşturulması için önemli bir çalışma olduğununu vurguladı.

Kırşehir’in İç Anadolu Bölgesi'nin önemli şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Karakaya, hazırladıkları pilot üniversite projelerinin bölgedeki sanayiye destek vereceğini aktardı.

Şehrin ilgili paydaşları ile sık sık bir araya geldiklerini ve bu görüşmelerde sanayinin sorun, talep ve beklentilerini değerlendirdiklerini kaydeden Karakaya, "Pilot üniversite projeleri şehrin sanayisini geliştirmeye katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.