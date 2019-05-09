Pilot projelerle jeotermal sera alışkanlığına katkı yapılacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, pilot üniversite projeleri kapsamında gelecek 7-10 yıl içinde İç Anadolu Bölgesi'nde jeotermal sera alışkanlığına katkı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Karakaya, kent merkezindeki şehir-üniversite buluşması etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, pilot üniversite projeleri kapsamında hazırladıkları ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen 7 projenin aşamalar halinde hayata geçirilmeye devam edildiğini vurguladı.

Türkiye'nin en önemli jeotermal potansiyele sahip illerinden birinin Kırşehir olduğunu ifade eden Karakaya, hem sağlık hem de tarım alanında bu imkanın kullanılması için ayrı projeler hazırlandığını dile getirdi.

"Termal Kaynağın Temini" ve "Termal Seralarda Kümelenme" projelerinin seracılıkla ilgili olduğuna işaret eden Karakaya, Mahmutlu bölgesinin ardından Karakurt bölgesine de yatırım yapılmaya başlandığını anlattı.

Üniversitenin bilimsel araştırmalarının paylaşılması amacıyla Karakurt bölgesindeki yatırımcı ile protokol imzaladıklarını aktaran Karakaya, şöyle devam etti:

"Jeotermalin sadece sağlıkta değil, entegre düşünerek tarım alanlarında da kullanılması için çalışıyoruz. Özellikle Akdeniz Bölgesi'nde yoğunlaşmış olan sera risklerini de bertaraf edecek İç Anadolu Bölgesi'nde de yeni bir alışkanlığın tetikleyicisi olmak istiyoruz. Bu kapsamda jeotermal ısıtma ile kuracağımız seralarda tarımsal üretimi yaygınlaştıracağız. Şu anda Karakurt bölgesinde bir yatırımcımız, 500 dekarlık alanda jeotermalle ısıtılan sera kurdu. Kırşehir'de bunu başlatmak çok önemli. Diğer yatırımcılarımızla da görüşmelerimiz devam ediyor."

Protokol çerçevesinde yatırımcı firmaya bilimsel destek sağlayacaklarına dikkati çeken Karakaya, "Protokol imzaladığımız yatırımcı, pilot üniversite kapsamında hayata geçireceğimiz uygulama seramızın bilimsel sonuçlarından faydalanacak. Bölgeye gelecek yeni yatırımcılarla da protokoller yapıp, bilimsel destek sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.