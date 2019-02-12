KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, pilot üniversite projelerinin bölge ekonomilerine katkı sağlayacağını belirtti.

AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, Düze Üniversitesi ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında ihtisas üniversitesi seçilen yükseköğretim kurumlarını ziyaret ve faaliyet performanslarını izleme toplantısına katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Karakaya, Yükseköğretim Kurulu'nun "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında AEÜ'nün açıklanan ilk 5 pilot üniversite içerisinde yer aldığını hatırlatarak, daha sonra bu sayının artırıldığını ifade etti.

Pilot üniversitelerin zaman içerisinde çoğalarak Türkiye'nin tüm bölgelerini kapsayacağına inandığını vurgulayan Karakaya, bölgelerin değerlerini üniversitelerin üreteceğini ve bu değerlerden maddi ve manevi fayda sağlanacağını dile getirdi.

Karakaya, "Pilot projeler bölge ekonomilerine katkı sağlayacak. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi'nde sevindirici bir noktaya gelindi. Üniversiteler artık değişti ve bölgelerine ekonomik katkı da sağlamaya başladı." ifadelerini kulandı.

Toplantıda, pilot üniversitelerin faaliyet performansları ve ihtisaslaşma çalışmalarındaki performans göstergeleri değerlendirildi.



