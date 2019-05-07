Pilot proje ile yem üretimi artırılacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, pilot üniversite kapsamında hazırladıkları kaba yem projesinin uygulanmaya başlamasıyla çiftçilerin kendi yemlerini üretebilir hale geleceğini belirtti.

Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdikleri üniversite-şehir buluşmasıyla pilot üniversite projelerini vatandaşlara anlattıklarını ifade etti.

Jeotermal ve tarım alanında 7 ayrı proje hazırladıklarını vurgulayan Karakaya, bunlardan birinin de Kaba Yem Üretim Projesi olduğunu bildirdi.

Proje ile ilgili deneme üretimleri yaptıklarına işaret eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Projelerimiz içinde yer alan Kaba Yem Üretim Projesi, çiftçilerimizin bu alandaki ihtiyacına cevap verecek şekilde hazırlandı. Kırşehir’in hayvancılıktan elde ettiği gelire destek olmak amacıyla 5 farklı bölgede yem üretmeye başladık. Bu yıl 300 dönümde ekim yaptık, önümüzdeki yıl da 500 dönümde ekim yapmayı planlıyoruz. Üçüncü yılında artık çiftçilerimiz kendi yemlerini kendileri üretmeye başlasınlar istiyoruz. Pilot üniversite projemizle il genelinde yem üretimini artırmayı hedefliyoruz."