Peynir üretimi kursunu ziyaret ettiler

SİVAS (AA) - Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sayit Yıldız, İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat merkez Onbaşılar Köyünde peynir üretim kursu gören 20 kadın çiftçiyi ziyaret etti.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sayit Yıldız, İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat, Onbaşılar köyünde peynir üretim kursu gören kadın kursiyerleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu kursların en büyük özeliğinin hizmeti kursiyerlerin ayağına getirilmesi olduğunu ifade eden Yıldız,

"Bizim kurumsal olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi eğitim, bu eğitimimizde de çeşitli peynirlerin yapım tekniklerini ve uygulamasını eğitmen arkadaşlarımız sizlere öğretecek. Bu kursun sonunda sizler bütün öğrendiğiniz peynir çeşitlerini yapabilecek duruma geleceksiniz. Köyde ilk akla gelen peynir yapımı, sizler peynir yapımını elbette biliyorsunuz ama peynir çeşitleri açısından daha detaylı bir eğitim alacaksınız."

Şu anda merkezde, ilçelerde ve bazı köylerde kurumlarla birlikte işbirliği içerisinde çeşitli kurslar verdiklerini belirten Canpolat ise şunları kaydetti:

"Eğitim alanında en çok işbirliği yaptığımız kurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’dür. Yine işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz bu kursumuz ile köylerde sağlıklı beslenmeyi temin etmek ve temin edilen bu sağlıklı gıda maddelerini sofralarımıza sunmanızı amaçlıyoruz. Peynirin sağlıklı ve lezzetli bir şekilde yapılması son derece önemli, bunun temini için il müdürlüğümüzün köylerde vermiş olduğu bu hizmet de oldukça önemli, ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacak olan her çalışma devlet tarafından desteklenmeye değerdir. Bizde bu mantıkla bu çalışmalara devletimizin gücü ölçüsünde destek olmaya devam edeceğiz."

Peynir üretim kursuna katılan kadın kursiyerlere, iş sağlığı ve güvenliği, sütün işlemeye kabulü, sütün işlemeye hazırlanması, personel hijyeni, işletmelerde temizlik ve dezenfeksiyon, gıdalarda ambalaj kontrolü, gıda ambalajlarında etiket ve işaretleme kontrolü, gıdalarda depo ve sevkıyatı kontrolleri, gıda kalite karakteristikleri konularında eğitim verildiği öğrenildi.