'Peygamber üzümü'nün sofralara zorlu yolculuğu

ADIYAMAN(AA) - Adıyaman'ın tescilli ürünleri arasında yer alan ve "peygamber üzümü" olarak da bilinen Besni üzümünün zahmetli hasat ve kurutma süreci başladı.

Bağ makasıyla teveklerden kesilen üzüm, tanelenerek hem salkımından hem de çürüğünden ayrılıyor.

Sağlam olan üzümler, potasyum ve zeytinyağı karışımıyla yağlanarak daha önce hazırlanan sergi alanlarında güneş altında kurumaya bırakılıyor.

Zahmetli üretim aşamasında kadın, çocuk demeden tüm aile fertlerinin el ele vererek hummalı bir çalışmaya girdiği "peygamber üzümü" için olgunlaşmasından, kurutularak sofralara ulaşmasına kadar bir haftalık emek gerekiyor.

Besni ilçesine bağlı Çorak köyüne sabahın erken saatlerinde üzüm kesmeye ve temizlemeye gelen mevsimlik işçiler, zorlu bir çalışma yaparak kuru üzümün sofralara gelmesine katkıda bulunuyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman'da bağcılığın önemli olduğunu belirtti.

Bölgedeki 30 dönümlük alanda bu yıl ilk kez çardak sistemi kurduklarını ifade eden Kösekul, şunları anlattı:

"Çardak sistemiyle üzüm yetiştiriciliği projesini hayata geçirdik. Bu proje kapsamında bir üreticimiz 30 dönümlük alanda üzüm yetiştiriyor. Diğer çiftçilerimize örnek olmasını istediğimiz için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Proje maliyetinin yüzde 70'ini GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı karşılıyor. Biz normalde dekar başına 600 -700 kilogram ürün elde ediyoruz. Çardak sisteminde ise dekar başına 5 ton ürün elde etmeyi amaçlıyoruz."

Besni üzümü tescillendi

Kösekul, Besni denilince ilk akla gelenin üzüm olduğunu belirterek, "İlçemizde 31 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor. Bunun 5 bin dönümünde sertifikalı çiftçilerimiz organik üretim yapıyor. Bu üzümler yerden yaklaşık 60 santimetre yükseklikteki tahta direkler üzerinde bulunuyor ve toplandıktan sonra kurutuluyor. 600 kilogram yaş üzümden yaklaşık 150 kilogram kuru üzüm elde ediliyor. Üzümün kilogramı da 11-13 lira arasında satışa sunuluyor." ifadelerini kullandı.

Besni Belediyesi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan çalışmalar sonucu Besni üzümüne Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildiğini anımsatan Kösekul, kentin tescilli ürünleri arasına katılan kuru üzümün Gaziantepli tüccarlarca ihraç edildiğini sözlerine ekledi.