"Peygamber Efendimizin Hayatı" yarışması yapıldı

YOZGAT (AA) - Hisarbey Ortaokulunda "Peygamber Efendimizin Hayatı" konulu sınıflar arası bilgi yarışması yapıldı.



Hisarbey Ortaokulu Müdürü Muhammed Hasan Öztürk, her öğrencinin Hz. Muhammed'in hayatını çok iyi bilmesi gerektiğini belirterek, "Öğrencilerimizin Peygamber Efendimizi daha iyi tanımaları amacıyla bütün öğrencilerimize yönelik Peygamber Efendimizin Hayatı konulu bilgi yarışması düzenlendik. Yarışmayı ramazanda yaparak bütün öğrencilerimize yüce Peygamberimizin hayatını öğretmiş de olduk." dedi.

Öztürk, dereceye giren öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdiklerini kaydetti.