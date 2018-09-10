ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamber Efendimize en çok yardımcı olanlar gençlerdi. Peygamber Efendimize iman ederek İslam için çalıştılar ve müşriklerle mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kocatepe Konferans Salonu'nda, Uluslararası İlahiyat Programı'na (UİP) bu yıl hak kazanan öğrenciler için düzenlenen uyum programına katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, UİP'in, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin en büyük projelerinden biri olduğunu belirtti.

İslam medeniyetinin iki önemli kaynağının Kur'an-ı Kerim ve sünnet olduğunu belirten Erbaş, Kur'an-ı Kerim ve sünnetin izinde kurulan İslam medeniyetinin merhametin, güzel ahlakın, bir arada yaşamanın güzel örnekleriyle dolu olduğunu kaydetti.

Erbaş, daha güzel bir hayat ve dünyanın inşası için gençlerin hayalleri, çalışmaları ve gayretlerinin önemini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nitekim Peygamber Efendimiz Mekke'de bir cahiliye toplumundan dünyanın en güzel dönemini inşa ederken bunu kendisine inanan bir avuç genç Müslüman ile beraber yapmıştır. Peygamber Efendimize en çok yardımcı olanlar gençlerdi. Peygamber Efendimize iman ederek İslam için çalıştılar ve müşriklerle mücadele ettiler. Mekke'nin azılı müşrikleri ile Ebu Cehillerle, Ebu Leheblerle mücadele ettiler."

Öğrencilere Hazreti Muhammed'in hayatını okuma tavsiyesinde bulunan Erbaş, onu tanımadan dostluk, vefa, paylaşma, kardeşlik, cesaret ve merhamet gibi kavramların anlaşılamayacağını bildirdi.

Erbaş, konuşmasının ardından UİP öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.



