Peugeot'tan Paris Otomobil Fuarı'nda 3 dünya tanıtımı

İSTANBUL (AA) - Peugeot, Paris Otomobil Fuarı'nda üç dünya tanıtımı gerçekleştirecek.

Peugeot tarafından yapılan açıklamaya göre, marka, 4 Ekim'de başlayacak Paris Otomobil Fuarı'nda "Peugeot 508 SW", "Peugeot e-Legend Concept" ve "Peugeot Plug-In Hybrid motor"un dünya tanıtımını yapacak.

Yeni Peugeot 508 modelinin station wagon gövde seçeneğinin tanıtılacağı fuarda, ziyaretçiler elektrikli ve otonom sürüş özelliğine sahip Peugeot e-Legend Concept otomobilini ilk kez yakından görebilecek.

Fuar kapsamında Peugeot ayrıca, yeni şarj edilebilir hibrit motorlarını da tanıtacak. Peugeot'un Plug-In Hybrid yeni motor seçeneği, markanın "Peugeot 3008", "Peugeot 508" ve "Peugeot 508 SW" ürün gamını tamamlıyor. Hybrid ve Hybrid4 olmak üzere iki yeni versiyon, Peugeot 508 ve 3008 modellerinde sonbahar 2019'da satışa sunulacak.

Peugeot'un fuardaki standında, iki yeni modeli "Peugeot 508" ve "Peugeot Rifter" da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Marka bunun dışında SUV modelleri Peugeot 2008, Peugeot 3008 ile Peugeot 5008 ve kompakt sınıftaki temsilcileri Peugeot 108, Peugeot 208 ile Peugeot 308 olmak üzere tüm ürün gamını da sergileyecek.

Peugeot standında, yeni marka elçisi "Aslan"ın yanı sıra en güncel Peugeot Cycles ve Peugeot Motocycles ürünleri de yer alacak.