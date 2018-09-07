Peugeot’larda kurdan etkilenmeyen fiyat avantajları

İSTANBUL (AA) - Peugeot geniş ürün gamındaki modellerini, kurdan etkilenmeyen fiyatlarla satışa sunuyor.

Peugeot açıklamasına göre, marka tasarımı, teknolojik özellikleri ve ödüllü motoru ile sürüş konforu sunan geniş ürün gamındaki modellerini, kurdan etkilenmeyen fiyatlarla satışa sunuyor.

Sınırlı sayıdaki fırsat araçlarının yanı sıra seçili Peugeot modelleri aylık 941 TL’den başlayan taksitlerle veya yüzde 0 faiz avantajıyla Peugeot yetkili satıcılarında müşterilerini bekliyor.

Peugeot i-Cockpit ile sürüş keyfini standartların üzerine taşıyan Peugeot 208 ve ödüllü PureTech Turbo motoru ile SUV Peugeot 2008 modellerinde sunulan fırsat fiyatlarının yanı sıra aylık 941 TL‘den başlayan taksitler ile satışa sunuluyor.



Şık ve modern tasarımı ile Peugeot 301, avantajlı fiyatının yanı sıra ayda 941 TL ‘den başlayan taksitler ile sunulmakta.





- Yeni Peugeot 308’e aylık 941 TL‘den başlayan taksitler ile sahip olmak mümkün

SUV Peugeot 3008 kurdan etkilenmeyen fırsat fiyatlarıyla sınırlı sayıda Peugeot yetkili satıcılarında tutkunlarını bekliyor.

İleri Sürüş Destek Sistemleri ve Peugeot i-Cockpit ile benzersiz sürüş keyfi sunan Yeni Peugeot 308’e aylık 941 TL‘den başlayan taksitler ile sahip olmak mümkün. Üstelik 1 yıl sonunda fatura tutarının yüzde 10 altına geri alım garantisi sunulan Peugeot 308, 8 yıl Peugeot Assistance hizmetini de bünyesinde barındırıyor. Tüm bu avantajlar paketi ile adeta araç kiralar gibi satın alınan Peugeot 308 bu sayede "Yeni Nesil Araç Kiralama" projesine de imza atıyor.

Hafif ticari ürün gamının başarılı modeli olan Partner Tepee, 24.000 TL için 12 Ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.

