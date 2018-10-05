Peugeot'dan sonbahar fırsatı

İSTANBUL (AA) - Peugeot; tasarımı, teknolojik özellikleri ve ödüllü motoru ile üstün sürüş konforu sunan geniş ürün gamındaki modellerini sonbahar fırsatı ile müşterilerine sunuyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, seçili modellerinde 36 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz veya 60 bin TL için 24 ay yüzde 1,49 faiz kampanyasına başladı.

Ödüllü PureTech Turbo motorlu Peugeot 208 ve modern tasarımlı Peugeot 301, 30 bin TL için 24 ay yüzde 1,49 faizli kredi ile sunuluyor.

Güçlü SUV görünümü ile sağlamlığı ve ileri teknolojiyi bir araya getiren SUV Peugeot 2008 dizel modellerinde ve Peugeot i-Cockpit ile benzersiz sürüş keyfi sunan Yeni Peugeot 308’e, 40 bin TL için 24 ay yüzde 1,49 faiz oranıyla sahip olmak mümkün.

Üstelik bir yılın sonunda fatura tutarının yüzde 10 altına geri alım garantisi sunulan Peugeot 308, 8 yıl Peugeot Assistance hizmetini de bünyesinde barındırıyor. Tüm bu avantajlar paketi ile adeta araç kiralar gibi satın alınan Peugeot 308, bu sayede "Yeni Nesil Araç Kiralama" projesine de imza atıyor.

SUV Peugeot 3008 ve SUV Peugeot 5008 60 bin TL için 24 ay yüzde 1,49 faiz ile alıcılarını bekliyor. Hafif ticari ürün gamının başarılı modeli olan Partner Tepee, 36 bin TL için 12 ay, yüzde sıfır faizli kredi seçeneği ile yatırım fırsatı sunuyor. Tüm Peugeot Van ailesi modelleri de 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faize sahip.