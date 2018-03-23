Peugeot yeni elektrikli bisikletini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Peugeot’nun yeni eM02 FS Powertube dağ bisikleti, markanın yeni nesil elektrikli bisiklet (eBike) serisinin öncüsü olarak devreye giriyor.

Peugeot açıklamasına göre, şirketin, Cenevre Otomobil Fuarı’nda Peugeot Rifter 4x4 Concept ile tanıttığı yeni nesil elektrikli bisikleti eM02 FS Powertube, çift amortisörlü yapısıyla zorlu dağlık arazide bile rahat bir kullanım vadediyor.

Yeni Peugeot eM02 FS Powertube entegre bataryaya sahip kadrosu ile tamamen yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyuyor.

Açıklamaya göre, dayanıklılık ve cross için tasarlanan bu yeni dağ bisikletinde ön ve arka süspansiyon sistemi kadar 27,5 inç çapındaki jantlar da konforu tesis ederken arazi kullanımını destekliyor.

Elektromotor ve 500 Wh BOSCH bataryadan oluşan sistem 125 kilometreye kadar bir menzile imkan tanıyor. Saten kaplamalı eloksal sarı renk, Peugeot Rifter 4X4 Concept’in tasarımını tamamlıyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Peugeot Design Lab Müdürü Cathal Loughnane, konuya ilişkin, "Yeni eM02 FS Powertube, Bosch lityum-iyon pilleri ve Performance CX motor ile donatılan Peugeot dağ bisikletleri ailesinin başarısını temel alıyor ve aynı zamanda Peugeot elektrikli bisikletlerinin (eBike) geleceğini temsil ediyor. Bosch’un yeni kompakt boyutlu bataryaları kadronun dikey tüplerine entegre edilirken ağırlık merkezini düşürüyor ve daha dengeli bir sürüş sunuyor. Söz konusu uygulama pillerin değişimini kolaylaştırırken, aynı zamanda arazi kullanımında kaçınılmaz olan toz ve çamurdan korumaya yardımcı oluyor. Kadroya entegre edilen kompakt boyutlu batarya akıcı ve bütünleşik bir tasarım sunuyor.” ifadelerini kullandı.



