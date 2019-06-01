Peugeot Türkiye'den hazirana özel finans kampanyası

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, sürüş keyfi, özel tasarımı ve geleceğin teknolojisine sahip binek ve hafif ticari modellerinde haziran ayına özel finans kampanyaları ile dikkati çekiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, binek ve hafif ticari modellerinde haziran ayına özel finans kampanyaları sunuyor. Peugeot Türkiye, bu fırsatları kaçırmamak için tüm Peugeotseverleri Peugeot Yetkili Satıcılarına bekliyor.

Uluslararası 63 ödüle sahip, yeni nesil Peugeot i-Cockpit ve EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ile üst düzey teknoloji ve sürüş keyfi sunan Peugeot SUV 3008’in yanı sıra performansı ve dış tasarımı ile “boyut atlatan” Peugeot SUV 5008 modellerinde 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası sunuluyor.

EAT6 6 ileri tam otomatik şanzıman, Mirror Screen ve cam tavanlı yeni Peugeot 208 Signature Edition'da, 10 bin TL hurda indirimiyle 97 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla veya aylık bin 245 TL taksit kampanyası bulunuyor.

BlueHDi dizel motor ve EAT6 6 ileri tam otomatik şanzımana sahip Peugeot SUV 2008, 8 bin TL hurda indirimiyle 145 bin TL’den başlayan fiyatlar ve aylık bin 480 TL taksit kampanyası ile sunuluyor.

Peugeot i-Cockpit, panoramik cam tavan ve Mirror Screen ile Peugeot 308, 30 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası ile alıcıları bekliyor.

Şık ve modern tasarımı, 7” kapasitif dokunmatik ekran ve üstün yakıt ekonomisi ile Peugeot 301, 10 bin TL hurda indirimiyle 76 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla veya aylık bin 245 TL taksit kampanyası ile sunuluyor.

Güçlü SUV görünümü, Zenith cam tavan ve EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ile segmentinde kuralları değiştiren yeni Peugeot RIFTER, 40 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi kampanyası veya aylık bin 390 TL taksit fırsatı ile sunuluyor. Üstelik tanıtıma özel ilk bakım hediyesi ve KOBİ’lere özel koşullar ile alıcısını bekliyor.

Segmentinde tek Peugeot i-Cockpit ve elektrikli park freni ile günlük kullanımları keyfe dönüştüren yeni Peugeot Partner Van, vergi indirimine ek 40 bin TL için 15 ay sıfır faizli kredi kampanyası ve özel KOBİ fırsatları ile satışa sunuluyor. Üstün yakıt ekonomisi ve efektif yükleme hacimleriyle Peugeot hafif ticari araç modellerinde ise vergi indirimine ek 40 bin TL'ye kadar 15 ay sıfır faizli kredi kampanyası bulunuyor.