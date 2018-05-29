Peugeot, Roland Garros 2018'de yeni iletişim kampanyasını başlattı

İSTANBUL (AA) - Peugeot, 34 yıldır desteklediği Roland Garros tenis turnuvası kapsamında, bu yıl 11 uluslararası elçiyi kapsayan yeni iletişim kampanyası başlattı.

Peugeot tarafından yapılan açıklamaya göre, marka, 27 Mayıs'ta başlayan ve 10 Haziran'a kadar sürecek turnuvaya bu yıl da destek verirken, 11 uluslararası elçiyi kapsayan yeni iletişim kampanyasını hayata geçirdi.

Kampanya kapsamında Peugeot, ağırlıklı olarak 3008 ve 5008 modellerinden oluşan yaklaşık 225 araçlık bir filoyla Roland Garros'un merkezinde oyuncuların, VIP misafirlerin, gazetecilerin ve seyircilerin ulaşımlarını sağlıyor.

Uluslararası tenis stratejisini geliştirmek üzere 11 oyuncudan oluşturulan ekipte, Fransa'dan Lucas Pouille, Gilles Simon ve Jeremy Chardy, Almanya'dan Alexander Zverev, İspanya'dan Pablo Carreno, David Ferrer ve Fernando Verdasco, İngiltere'den Jamie Murray, Arjantin'den Juan Martin Del Potro, Leonardo Mayer ve Diego Schwartzman bulunuyor.

Peugeot aynı zamanda Roland Garros ile ortaklaşa yürüttüğü "Road to Roland Garros" deneyimini de tekrar ediyor. Oyuncular ve marka elçileri, 2 hafta boyunca dönüş yolunda Peugeot 5008 içerisinde spor gazetecisi Sandy Heribert tarafından yöneltilen soruları yanıtlayacak.

Öte yandan, Roland-Garros'a gelen tüm ziyaretçiler, eylül ayı itibarıyla satışa sunulmaya başlanacak Yeni Peugeot 508'i keşfetme imkanı bulacak.

