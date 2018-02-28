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Peugeot, Cenevre'de 3 yeni modelini dünyaya tanıtacak

- Peugeot, Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni Peugeot 508, Rifter ve Rifter 4x4 concept modellerinin dünya tanıtımını gerçekleştirecek

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:30
Peugeot, Cenevre'de 3 yeni modelini dünyaya tanıtacak
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İSTANBUL (AA) - Peugeot, 88. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda, yeni Peugeot 508, Rifter ve Rifter 4x4 concept modellerinin dünya tanıtımını gerçekleştirecek.

Peugeot açıklamasına göre, marka, 6 Mart 2018'de gerçekleştirilecek Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda 3 yeni aracını dünyaya tanıtacak.

Yeni Peugeot 508, sahip olduğu özelliklerle D segmentinin standartlarını yeniden belirliyor. Uzunluğu ve tavan yüksekliği azaltılan yeni Peugeot 508, artan genişliğinin de etkisiyle daha dinamik bir görünüm ortaya koyuyor.

Yeni Peugeot Rifter, Fransız markanın en güncel tasarımıyla donatılırken, sahip olduğu özelliklerle şehir içi ve şehirler arası yolculuklarda rahat ve güvenli bir seyahat imkanı sunuyor.

Her türlü arazi şartlarında seyahat edilebilecek şekilde tasarlanan Peugeot Rifter 4x4 concept ise tüm tekerleklerden çekiş, özel lastikler ve 80 milimetre artırılmış yerden yükseklik gibi özelliklerle öne çıkıyor.

Fuarda, Peugeot Design Lab bölümünde Beneteau için geliştirilen Sea Drive Concept, Peugeot marka ürünler ve elektrik destekli scooter ile katlanan bisiklet gibi özel ürünler de sergileyecek olan Peugeot, aynı zamanda 208 WRX, 308 TCR ve 208 ile 308 GTi by Peugeot Sport olmak üzere Peugeot Sport'un geliştirdiği araçları da ziyaretçilerle buluşturacak.

Peugeot ayrıca üç tekerlekli scooter Yeni Emerald Crystal Peugeot Metropolis'i de Cenevre'de sergileyecek.

Anahtar Kelimeler:
Cenevre Uluslararası Otomobil FuarıPeugeot
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