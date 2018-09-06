Peugeot binek ürün gamı WLTP protokolüne uyumlu

İSTANBUL (AA) - Peugeot binek ürün gamının tamamı, 1 Eylül'de devreye alınan yeni WLTP protokolünü karşılıyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Peugeot marka otomobiller, üretim programına dahil edilen PureTech ve BlueHDi motorlarda kullanılan gelişmiş teknolojiler sayesinde 1 Eylül itibarıyla devreye alınan yeni WLTP protokolünün öngördüğü NOx ve CO değerlerini karşılıyor.

PSA Grubu, 2013 yılında BlueHDi motorlarında devreye alındığı seçici katalitik redüksiyon (SCR) ve PureTech direkt enjeksiyonlu benzinli motorlarda kullanılan benzinli partikül filtresi (GPF) de dahil olmak üzere geniş kapsamlı ve yüksek verimlilik seviyesine sahip emisyon kontrol teknolojilerine uzun zaman önce yatırım yapmaya karar verdi.



Açılımı Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Prosedure olan yeni WLTP protokolü, Avrupa Birliği'nde satışa sunulan tüm binek otomobiller için 1 Eylül itibarıyla zorunlu hale getirildi.

WLTP testi; mesafe, ortalama hız, durma süreleri ve sıcaklık da dahil olmak üzere olası gerçek sürüş koşullarına benzeyen gerçekçi araç sürme döngülerine dayanıyor.

Bu test prosedürleri müşterilerin kullanım koşullarını daha çok temsil eden ve aracın tam konfigürasyonunu gösteren onaylanmış yakıt tüketimi ve emisyon rakamlarını gösteriyor. Ayrıca test ortamında belirlenen CO, NOx ve partikül emisyonları gerçek sürüş koşullarında doğrulanıyor.



Peugeot ayrıca sürücülere "Transport & Environnement" ve "France Nature Environnement" olmak üzere iki STK ile birlikte geliştirilen bir protokol ile modellerinin gerçek sürüş koşullarındaki tüketimine ilişkin tahminler sunmaya ve bunların tutarlılığını bağımsız denetim kuruluşu Bureau Veritas tarafından onaylamaya devam ediyor.

