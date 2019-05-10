Petrol Ofisi istasyonlarında TAV Passport'a özel indirim

İSTANBUL (AA) - Petrol Ofisi, TAV İşletme Hizmetleri A.Ş ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle TAV Passport Kart sahiplerine indirimli akaryakıt sunacak.

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, şirket önemli markalarla yaptığı işbirlikleriyle tüketicilerine kazandırmaya, avantajlar sunmaya devam ediyor.

Petrol Ofisi son olarak, TAV İşletme Hizmetleri AŞ ile önemli bir anlaşmaya imza attı.

İş birliği ile Türkiye'nin yaygın istasyon zincirine sahip Petrol Ofisi, aktif kullanımda olan tüm TAV Passport Kart sahiplerine indirimli akaryakıt hizmeti sunmaya başlayacak.

Tüm TAV Passport Kart sahipleri, Petrol Ofisi istasyonlarında akaryakıt alımlarını anında indirimle gerçekleştirebilecek.

TAV Passport Kartları'nın fiziksel olarak bulundurulması, pompa satış fiyatı üzerinden yapılacak indirimin uygulanması için yeterli olacak.