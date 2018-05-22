Petlas'tan Ultra Yüksek Performans lastiği

İSTANBUL (AA) - Türkiye lastik sektörünün önde gelen markalardan Petlas, yüzde 100 yerli Ar-Ge gücüyle geliştirdiği Ultra Yüksek Performans (UHP) lastiği ürün ailesini, Petlas Velox Sport PT 741 ile tamamlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petlas, Velox Sport PT Ultra Yüksek Performans (UHP) lastikleri ürün ailesini, Petlas Velox PT 741’le tamamlıyor.

Türkiye lastik sektörünün kendi Ar-Ge’sini yapan yüzde 100 yerli sermayeli tek şirketi Petlas’ın, titizlikle yürütülen geliştirme faaliyetleriyle ürettiği Ultra Yüksek Performans Lastiği Velox Sport PT 741, yüksek hız, güvenlik ve sürüş keyfini bir arada sunuyor. Özel geliştirilmiş lastik profili ile yüksek süratte kusursuz performans, mükemmel direksiyon hakimiyeti ve denge sağlıyor.

Ham maddesi ve estetik sırt deseni ile ıslak/kuru zemin ve virajlardaki tehlike riskini minimize eden Petlas Velox Sport PT 741, aynı zamanda uzun kullanım ömrü ve yakıt tasarrufu avantajları da sunuyor.

Velox Sport PT 741, Petlas’ın TOSFED iş birliği kapsamında, geçen 2 yılın “Şampiyonlar Şampiyonası” ve “Türkiye Yıldızını Arıyor” yarış organizasyonlarında kullanıldı, performansını pistlerde de kanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem, teknolojiyi estetik ve performansla birleştiren PT 741’in, küçük spor otomobillerden, lüks araçlara kadar geniş yelpazede her otomobil segmenti için kullanıma uygun olduğunu belirterek, "Ülkemizde lideri olduğumuz Ar-Ge çalışmalarımızın çıkış noktasını, Türkiye’nin yolları, yol koşulları oluşturuyor. Bundandır ki biz 'zoru da, gücü de ülkemizden öğrendik' diyoruz. Ülkemizin benzersiz coğrafyası ve doğasının yanı sıra otomobil sporları angajmanımız, bize çok geniş bir yelpazede deneyim edinme ve bu deneyimi tüketicilerimiz için faydaya çevirme gücü veriyor.” ifadelerini kullandı.





- Performansı ile tam not aldı





Türkiye ve Avrupa’da performansı ile otoritelerden tam not alan Velox Sport PT741, otomobil yarışları sektörüne de hızlı bir giriş yaptı. Yarış pistlerinde büyüme hedefini, uluslararası şampiyonalarda Türkiye adına yarışacak genç sporcuların gelişimine katkı yapmak amacıyla birleştiren Petlas, TOSFED iş birliğinde farklı yarış organizasyonlarına destek veriyor.

Petlas, Şampiyonlar Şampiyonası, Opel Corsa OPC Cup sponsorluklarının yanı sıra Türk otomobil sporuna yeni yetenekler kazandırılması için düzenlenen “TOSFED Yıldızlarını Arıyor” projesine de destek verdi. Bu yarışlarda kullanılan Velox Sport PT741, pilotların, teknik ekiplerin ve takım yöneticilerinin övgüsünü aldı.

Global lastik pazarının devleri arasında yer alan Petlas, yarış lastiğinde de en büyüklerden biri olmak için düğmeye basmış durumda bulunuyor.





- Patlasa da 200 kilometre giden lastik Petlas P-RFT





Ultra Yüksek Performans lastiklerinin yanı sıra otomobil meraklıları arasında "patlasa da giden lastik" şeklinde tabir edilen "Run-Flat" lastikleri, Petlas’ın 100’ün üzerindeki Ar-Ge ve ürün geliştirme projesinin en önemlileri arasında yer alıyor. Petlas’ın P-RFT Run-Flat ürün grubu, 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda 2014 yılında nihai tüketici ve OEM pazarının kullanımına sunulmuştu.

Petlas Velox Sport PT 741 lastikleri geliştirilerek, “takviye edilmiş kendinden destekli yanak” prensibiyle üretilen Run-Flat lastikleri, sıfır hava basıncıyla lastik değişimi gerektirmeden 200 kilometre mesafeye kadar yol katedebiliyor.

Lastiğin yanak kısmının yol ile jant arasında sıkışmasını ve hava kaybı durumunda jantın içine doğru girmesini önleyen bu teknoloji ile Petlas P-RFT, yol koşulları ve araç ağırlığına bağlı olarak, otomobilin maksimum 80 kilometre/saat hız ile yoluna 150-200 kilometre devam etmesine olanak veriyor.





- Başarının özü Ar-Ge





Petlas, her yıl cirosunun yaklaşık yüzde 4’ünü Ar-Ge faaliyetleri için yatırımlara ayırıyor. Markanın yurt içi ve küresel pazarlardaki başarısının temelinde, ürünlerine yansıttığı bu Ar-Ge gücü yatıyor.

Ar-Ge faaliyetleri ham maddeden ürünlerin piyasaya sunulma noktasında geldiği son hale kadar yürütülen tasarım, test ve doğrulama süreçlerine uzanıyor. Deneysel geliştirme faaliyetleri ile yürütülen Ar-Ge çalışmaları, yeni ürünlerin üretilmesi, mevcut ürünlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, yeni süreçlerin, sistemlerin ve hizmetlerin kurulması ve geliştirilmesi, araştırma ve/veya pratik deneyimlerden elde edilen bilgilerle yapılıyor.

Petlas fabrikası bünyesinde, 2010 yılında hayata geçen tam donanımlı Ar-Ge laboratuvarının analiz kabiliyetlerinin yanı sıra lastik test laboratuvarı, iç mekan (indoor) ve dış mekan (outdoor) test imkanları, markaya yüksek Ar-Ge yeteneği kazandırıyor.

Petlas ayrıca, ürettikleri lastiklerin Avrupa Birliği ECE R117 regülasyonuna uygunluk testleri ve subjektif araç-lastik uyum testlerinin yapılabildiği, yaklaşık 70 bin metrekare alan üzerinde 2 bin 100 metrekare yol uzunluğuna sahip bir test pistinin yapımını 2016 yılı içerisinde gerçekleştirdi.

Bu test pistinde, ECE R117 regülasyonu kapsamında Lastik Yuvarlanma Gürültüsü (N) ve Lastik Islak Yol Yüzeyi Tutunma İndeksi (WGI) hassas bir şekilde ölçülebiliyor, viraj, slalom ve şerit değiştirme performansı gibi subjektif araç lastik uyum testleri gerçekleştirilebiliyor.

Petlas, ülke için değer üretme azmi ve Ar-Ge yetenekleriyle UHP ailesi ve Türkiye’nin ilk Run-Flat lastiğinin yanı sıra ilk traktör radyal lastiği, ilk tam çelik iş makinesi lastiği, askeri araç lastikleri, tam çelik otobüs/kamyon lastikleri gibi ürünleri, dışarıdan teknoloji transferi olmadan, kendi bilgi birikimi ve yetişmiş insan gücüyle üretip yurt içi ve ihracat pazarlarında tüketiciye sunuyor.