Petlas'tan okul servislerine yönelik güvenlik önerileri

İSTANBUL (AA) - Petlas, okul yolunda çocukların güvenle yolculuk yapabilmeleri için servis araçlarında alınması gereken önlemler konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, yeni öğretim yılının başlamasıyla özel ve servis araçlarının kullanımı arttı. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Petlas, sürüş güvenliği için lastik ve araçla ilgili dikkat edilmesi gereken konulara işaret etti.

Okula dönüş yolunda servis araçlarında çocukların güvenliği için yeni yasal düzenlemeler de devreye girdi. Bu doğrultuda okul servis araçlarında 3 nokta emniyet kemerine çocuk aparatı, araç takip sistemi, sensörlü koltuk ve kapılar, kamera bulunması zorunlu hale getirildi.

Tüm ticari araçlarda olduğu gibi okul servis araçlarında da mevsime uygun olarak kış lastiği kullanımı, diş derinliği kontrolü ve lastik hava basıncının düzenli kontrol edilmesi kaza riskini azaltmak için büyük önem taşıyor.





- "Mevsime uygun lastik kullanın"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, sürüş güvenliğinin, araç için doğru lastik seçimi ve kullanımından başladığını vurgulayarak, çocukların güvenliği için servis sürücülerinin bu konuya hassasiyet göstermesi gerektiğini kaydetti.

Tüm araçlarda, kış döneminde kış lastiği kullanmanın büyük önem taşıdığına işaret eden Özürün, "Lastik hava basıncının kontrol edilmesi de lastikten kaynaklanabilecek kazaları önlemek için büyük önem taşıyor. Servis şoförleri ve sürücüleri, tüm Türkiye'de en yaygın bayi ağına sahip olan Petlas bayilerine giderek lastik hava basıncı ve diş derinliği kontrolü yaptırabilir." değerlendirmelerini yaptı.

Özürün, okul yolunda güvenli yolculuk için dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin de şunları kaydetti:

"Mevsime uygun lastik kullanın. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düşünce mutlaka kış lastiklerini taktırın. Servis araçlarında kullanımı zorunlu olan C tipi lastik taktırın. Lastik hava basıncını kontrol edin. Lastik diş derinliklerini kontrol edin ve eğer lastik diş derinliği 3 milimetre ve altındaysa lastiklerinizi mutlaka değiştirin. Lastiklerdeki balans bozukluğunun aracınızda mekanik hasara yol açmaması için balans ayarını yaptırın. Özellikle servis araçlarında lastiğin kaldırım kenarına sürtmemesine dikkat edin. Bu küçük çarpmalar lastikte balon oluşturabilir ve tırnak kopmalarına yol açabilir."