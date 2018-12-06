Petlas’tan kış lastiği seçim önerileri

İSTANBUL (AA) – Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, kış lastiği kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin, "Aracın dört lastiği de kış lastiği olmalı. Sadece çekiş aksına takılan lastikler frenlemede ve virajlarda hiçbir fayda sağlamaz ve aracınızın kaza yapmasını engellemez.” ifadelerini kullandı.



Petlas’tan zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına ve kış lastiği seçiminde dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, kış lastiği seçiminde lastiğin desen yapısı dışında yanaklarındaki 3 tepeli kar tanesi markalamasına dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.



Özürün, “AB düzenlemelerine göre, kış lastiği standartlarını sağlayan lastikler Kar Tepesi (3PMSF-Three Peak Mountain Snow Flake - Üç Zirveli Dağ Kar Tanesi) sembolü̈ kullanabilirler. Kış lastiklerinin sırt desen tasarımı ince lameli ve geniş bloklu olarak tasarlanmıştır. Araç sahiplerinin öncelikle bu işaretlere dikkat etmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.



Lastik hava basıncının kontrol edilmesinin de sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilecek durumları önlemek için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Erkal Özürün, servis şoförleri ve sürücülerin Petlas bayilerine giderek lastik hava basıncı ve diş derinliği kontrolü yaptırabileceğini bildirdi.



Lastiklerin kışa hazır olması ile ilgili de hatırlatmalarda bulunan Özürün, lastiklerin saklama sırasında güneş ışınlarına doğrudan maruz bırakılmamasına, zarar verecek kimyasal maddeler ile temas etmemesine, ortamın kuru, temiz olmasına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.





- Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı





Öte yandan Petlas açıklamasına göre, artan soğuklarla birlikte zorunlu kış lastiği uygulaması, son günlerde sürücülerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 1 Aralık'tan itibaren başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasıyla illerde servis minibüsü, ticari taksi gibi ticari araçlar ile şehirler arası yük ve yolcu taşıyan tüm araçlara yönelik denetimler de sıklaştı.

Valiliklerce belirlenen illerde söz konusu araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması, 1 Aralık-1 Nisan 2019 tarih aralığında geçerli olacak.

Uygulamanın başlaması ile kışlık lastiklerini takmayan sürücülere ise 715 lira para cezası uygulanacak. Bu sayede önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve yollarda mağduriyet yaşanması önlenmeye çalışılıyor.



- Cezalar 1 Ocak’ta güncellenecek





Açıklamaya göre, ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında verilecek cezalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla güncellenecek.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için kış lastiği takılması yasal olarak zorunlu değil. Ancak can, mal güvenliği ve güvenli bir yolculuk için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.