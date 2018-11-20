Petlas’tan Isuzu D-Max’a OEM lastik

İSTANBUL (AA) - Petlas, yılın Pick-Up’ı ödülüne sahip Isuzu D-Max için OEM lastik üreticisi oldu. Isuzu D-Max, Petlas’ın EXPLERO H/T PT431 lastiklerini kullanıyor.

Petlas açıklamasına göre, küresel rekabetteki iddiasını, "Bu Dünya Bizim Memleket" söylemiyle özetleyen Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası Petlas, uluslararası otomotiv üreticilerinin yakın ilgisini çekiyor.

Uluslararası saygın yayın kuruluşlarınca Yılın Pick-Up’ı ve Doğa Sporlarına En Uygun Pick-Up olarak seçilen Isuzu D-Max, OEM lastiklerinde Petlas kalitesini tercih ediyor.



Türkiye’de üretilen ilk ve tek pick-up olan Isuzu D-Max, 2018 yılı nisan ayından bu yana Petlas’ın 255/60 R18 EXPLERO H/T PT431 REINFORCED TL 112V lastiklerini OEM olarak kullanıyor.





- Estetik sırt desen tasarımı





Açıklamada verilen bilgilere göre, düşük profilli bir yüksek performans lastiği olan Petlas EXPLERO H/T PT431, kusursuz performansı ve sağladığı direksiyon hakimiyetiyle sürüş güvenliği ve keyfi sunuyor. Petlas’ın kendi teknolojileriyle geliştirdiği benzersiz sırt karışımı ve estetik sırt desen tasarımı, lastiğin ıslak/kuru zeminde ve dönüşlerde maksimum tutunma özelliğiyle güvenlikten ödün vermeden yakıt tasarrufu ve uzun ömür sunmasını sağlıyor.



Otomobil dünyasının saygın medya markası BBC TopGear tarafından, 2018 yılı başında Yılın Pick-Up’ı ödülüne layık görülen Isuzu D-Max, bu yıl bir diğer saygın uluslararası yayın olan, İngiltere’nin en köklü dergilerinden Outdoor Fitness tarafından da, "Yılın Doğa Sporlarına Uygun Pick-up Modeli" seçildi.





- 80 farklı desen ve 2 bin 500 farklı ebatta üretim





Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem, Türkiye’nin yerli Ar-Ge ve teknoloji, yerli sermaye ve yerli emekle üretilen değeri Petlas’ın, ürün kalitesi ve çeşitliliği ile lastik sektöründe küresel bir marka haline gelmekte olduğunu belirterek, "İş makineleri ve traktörlerden binek otomobillere, kamyon ve otobüslerden savaş jetlerine 80 farklı desen ve 2 bin 500 farklı ebatta ürettiğimiz üstün nitelikli lastiklerimizle, sadece ülkemizde değil, dünya çapında 100'den fazla ülkeye uzanan ihracat pazarlarımızda da güçlü konumumuzu her gün daha da geliştiriyoruz. OEM tarafında ise, ülkemizin ve dünyanın önde gelen kurumları ile iş birliklerimizi sürekli geliştiriyoruz. Anadolu Isuzu Otomotiv ile olan, Isuzu D-Max araçların OEM lastiklerine yönelik iş birliğimiz, bunlara güzel bir örnek oluşturuyor." ifadelerini kullandı.





