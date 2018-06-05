Petlas'tan çevreci yeşil lastik

İSTANBUL (AA) - Petlas'ın yüzde 100 yerli Ar-Ge gücüyle geliştirdiği "ProGreen PT525" lastikler, düşük dönme direnci değeriyle yakıt tasarrufu sağlıyor, karbon salınımını düşürüyor.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, yakıt tüketimini ve karbon salınımı azaltan lastik üretti.

Petlas, büyük ölçüde tamamlanan ve kapasite artırımının yanı sıra Ar-Ge, teknoloji ve ham madde alanlarını da kapsayan 200 milyon dolarlık yatırım planlarıyla sektörde ve Türk sanayisindeki öncülüğünü sürdürüyor.

ProGreen PT525’in doğayla dost, daha kısa sürede eriyip yok olan özel sırt karışımı, dönme direncini azaltıyor. Optimize edilmiş desen tasarımı ve üstün teknolojili bileşenleri ile ProGreen PT525, yakıt tasarrufu ile karbon salınımını azaltma önceliğiyle üretildi. Bunu sağlarken güvenlikten ve performanstan da ödün vermeyen ProGreen PT525, üstün yol tutuş ve viraj performansı sunuyor.

Petlas'ın düşük yuvarlanma direncine sahip ProGreen lastikleri, akaryakıt tasarrufu yapılmasına ek olarak taşıtların karbondioksit salınımlarında azalma sağlanmasına yardımcı oluyor. ProGreen lastik yanakları üzerindeki P-ECO işareti, lastiklerin enerji verimliği ve yakıt tasarrufu ile çevreye olan duyarlılığını gösteriyor.

Petlas ProGreen lastiklerin sahip olduğu düşük yuvarlanma direnci, sıra dışı az aşınma performansı ve yol tutuş seviyeleri, aynı zamanda uzun ömürlü kullanım avantajını da beraberinde getiriyor. Düşük yakıt tüketimli yeşil lastik Petlas ProGreen, maksimumum sürüş güvenliği ve konforu sağlarken, daha az yakıt tüketilmesini, havaya daha az karbon salınmasını ve lastik kullanım ömründen tasarrufu birlikte sunuyor.







- "Ekstra güç kaybı ortadan kaldırılıyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem, geliştirme aşamasından üretimine kadar, dünya standartlarına duyarlı üretim anlayışıyla faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Petlas teknolojisi, yerli mühendislik bilgisi ve iş gücü emeğiyle üretilen, yüzde 100 Türk ürünü Petlas ProGreen PT525, Ar-Ge gücümüz kadar doğaya, dünyaya ve topluma karşı duyarlılığımızı da yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Ertem, ProGreen PT525'in, Petlas tarafından geliştirilen FST silika teknolojisinin uygulandığı sırt bloğu ve profil tasarımı ile mükemmel yol tutuş, düşük yuvarlanma direnci ve yakıt tasarrufunu bir arada sağladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Aracınız, hareketini sürdürürken, beş güce karşı koyar ve bunlardan biri yuvarlanma direncidir. ProGreen PT525'in yakıt tüketimini azaltabiliyor olması, özel sırt karışımı sayesinde dönerken meydana gelen yuvarlanma direncinin ve bundan doğan ısının azaltılması sayesinde gerçekleşir. Buna ek olarak, enerji tasarrufu için özel olarak tasarlanmış iç ve dış blok ile kanal yapısı viraj alırken lastiklerde optimum bükülme sağlar. Böylece tekerleklerin dönmesinin neden olduğu ekstra güç kaybı ortadan kaldırılmış olur. Bu da hem yakıt ve karbon salınımı tasarrufuna hem de sürüş güvenliği ve konforuna olumlu etki eder."