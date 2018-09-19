Petlas ve AKO Akü, Frankfurt Automechanika'da ürünlerini sergiledi

İSTANBUL (AA) - Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grubu) bünyesinde faaliyet gösteren Petlas ve AKO Akü, otomotiv sektörünün önde gelen fuarları arasında yer alan Frankfurt Automechanika'da ilgi odağı oldu.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, Petlas ile AKO Akü, 70'i aşkın ülkeden 5 binden fazla katılımcı firmayı bir araya getiren fuarda ürünlerini sergiledi. Söz konusu fuara, bu yıl Türkiye'den 276 firma katıldı.

Petlas, fuar alanındaki 222 metrekarelik standında, kamyon-otobüs, iş makinesi, zirai, binek, 4x4 ve hafif ticari segmentlerinden lastiklerini sergiledi. AKO Akü ise kendi standında AKO Prestige ve Turbo Akü markalarıyla yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Uluslararası Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Ay, fuarın önceki yıllardan daha yoğun geçtiğini, markalar açısından verimli olduğunu kaydetti.

Frankfurt Automechanika'nın, güçlerini sürekli artırdıkları Avrupa pazarındaki büyümelerine olumlu etki yapacağını vurgulayan Ay, "Kendi geliştirdiğimiz teknolojilerle binek araçtan kamyon ve otobüse, traktörden askeri birlik ve güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara, iş makinelerinden savaş jetlerine kadar ülkemizi geleceğe taşıyacak lastikleri üretiyoruz. Ürünlerimizi, küresel erişimli bir Türk markası olarak dünya pazarlarına da sunuyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) raporuna göre, 96 ülkeyle Türkiye'de en fazla ülkeye ihracat yapan 11'inci firma konumunda bulunuyor, ihracat sıralamasında da 64'üncü sırada yer alıyoruz." değerlendirmelerini yaptı.



