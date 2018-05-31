Petlas, Türkiye'nin en büyük 95'inci şirketi

İSTANBUL (AA) - Türkiye lastik sektörü kuruluşlarından Petlas, "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" sıralamasında 95. oldu.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, dünya üzerinde 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapan ve yurt genelinde 850'yi aşkın bayisiyle hizmet veren şirket, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında yer alma hedefini gerçekleştirdi.

Petlas, İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırması''na göre, "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" sıralamasında 95. sıraya yükseldi. Şirket, bir önceki yıl listede 101. sırada yer almıştı. Şirketin 2017 yılı net satışları 1,4 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Petlas, Abdülkadir Özcan AŞ (AKO) tarafından 2005 yılında satın alınmasının ardından büyümesini ve ülke ekonomisine katkılarını artan bir ivme ile sürdürüyor. Şirket, ihracat sıralamasında da 64. sırada yer alıyor.







- "Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli Ar-Ge lideriyiz"





Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem, Petlas'ın bu başarısında, sektöründe lider olduğu Ar-Ge alanının yanı sıra kapasite ve marka yatırımlarıyla, artış gösteren ihracatının da etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılan yatırımlar doğrultusunda sağlanan kapasite artışı ve bu artışın değere dönüşmesini hızlandıran marka yatırımları, Petlas'ın büyüme ivmesini güçlendiriyor. Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli Ar-Ge lideriyiz. Yerli Ar-Ge gücümüzle geliştirdiğimiz yüksek kaliteli ürünlerle, premium binek araçları dahil birçok yeni segmentte başarılı oluyoruz. Kendi geliştirdiğimiz teknolojilerimizle, binek araçlardan kamyon ve otobüslere, traktörlerden askeri birlik ve güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara, iş makinelerinden savaş jetlerine, ülkemizi geleceğe taşıyan lastikleri üretiyoruz ve bu lastikleri bir Türk markası olarak dünya pazarlarına da sunuyoruz."

Satın alma sonrasında, Petlas bünyesinde yaklaşık 3 milyar TL (630 milyon dolar) düzeyinde yatırım gerçekleştirildiğini dile getiren Ertem, "Petlas'ın ihracatı ise bu dönemde, 24 milyon dolar düzeyinden, yaklaşık 5 katlık bir artışla 168 milyon dolar mertebesine ulaştı. Sürekli artış trendinde olan ihracat gelirimizin 2018 yılında 230 milyon dolar seviyesine yükselmesini öngörüyoruz. Öte yandan, Petlas fabrikasının yer aldığı Kırşehir, Türkiye'de ihracatı en fazla artan il oldu." bilgisini verdi.

Ertem, Kırşehir'in en büyük istihdam sağlayıcısı ve kent ekonomisin lokomotifi konumunda olan Petlas'ın 2005 yılı öncesi 630 kişi düzeyine kadar düşen ve giderek eksilme eğilimi gösteren istihdamının ise sektörün en yükseği olan 3 bin 750 kişi düzeyine çıktığını aktararak, "Türkiye'nin lastiği, dünyanın tercihi Petlas'ın başarısını ve ülkemiz ekonomisine katkılarını daha artırmak azmindeyiz." yorumunu yaptı.

