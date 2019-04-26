İSTANBUL (AA) - Petlas, uluslararası otomobil sporları arenasında geleceğin Türk şampiyon adaylarını belirleyen "Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Yıldızını Arıyor" projesine desteğini bu yıl da sürdürüyor.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, şirket bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve Türk otomobil sporları tarihinin ilk yetenek keşfetme projesi olan "TOSFED Yıldızını Arıyor" etkinliğine, ilk yıldan itibaren verdiği desteği devam ettiriyor.

Otomobil sporlarına yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen TOSFED Yıldızını Arıyor projesine, yeteneğine ve kendine inanan 28 yaş ve altı ehliyet sahibi sürücüler katılıyor.

Projeye bu yıl 27'si kadın olmak üzere 604 başvuru gerçekleşti. Proje elemeleri ise 26-28 Nisan ile 16-18 Mayıs'ta İzmit Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Eğitimler ve final elemeleri sonunda belirlenecek 10 erkek ve 3 kadın sürücü, hiçbir bedel ödemeden FIAT EGEA yarış otomobilleri ile 4 yarışlık TOSFED Yıldızını Arıyor 2019 serisinde yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, Petlas'ın projeye Ar-Ge gücüyle destek verdiğini belirterek, "Lastiklerimizin performansı kadar, yüzde 100 yerli sermayeli bir üreticinin bu konuya tüm ciddiyeti ve tüm teknoloji gücüyle eğilmesi de yankı uyandırdı. Yarış parkurlarından çok değerli Ar-Ge verileri elde ediyoruz. Desteğimizi sürdürdüğümüz bu projenin artan bir ivmeyle devam etmesinden mutluluk duyuyoruz" değerlendirmelerini yaptı.









