PERYÖN Kongre, 1-2 Kasım'da İstanbul Lütfi Kırdar'da

İSTANBUL (AA) - PERYÖN-Türkiye İnsan Yönetimi Derneği tarafından 26. kez düzenlenecek PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi, 1- 2 Kasım'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

PERYÖN'den yapılan açıklamaya göre, kongrede bu yıl "Bugün, Yarın, Gelecek" konuşulacak.

Kongrede "Geleceği öngörmeden ve bugünden inşa etmeden, yarını yaşamak mümkün mü?", "Hangi teknolojilere yatırım yapmak, nasıl bir dünyaya hazırlanmak gerekiyor?", "Otomasyon ile dost olmak şart ama yapay zekâlar işlerimizi elimizden almaya mı çalışıyor?" konuları konuşulacak.

Farklı çalışmalar, gelecek 10 yıl içinde yaşanacak teknolojik gelişmelerle insanların iş yapış biçimlerinin yüzde 53 değişeceğini gösteriyor.

Geleceğin iş gücü alanı için yapılan araştırmalara göre ölçümlenebilir stratejiler ve performansın ön planda olacağı iş dünyasının yakın geleceğinde, hem kurumlar hem de çalışanlar, "freelance" çalışma gibi esnek iş modelleri ve mobiliteye daha çok odaklanacak. 2030 yılında tam zamanlı işe sahip ekiplerin oranının sadece yüzde 9 olacağı tahmin ediliyor. Şirketler, yaratıcı ve inovatif olan özel yeteneklere karşı daha cömert davranacak.

Yapay zekanın ihtiyaç duyacağı yeteneği tanımlamak ve bulmak hiç olmadığı kadar zorlaşacak. İK, şirketten ayrı bir fonksiyon olarak tanımlanmayacak. Girişimci liderler, çalışanlar ile ilgili süreçler için dış kaynak kullanımından ve otomasyondan yararlanacak.

Çalışan tarafına bakıldığında ise iş insanlarının yüzde 74'ü, gelecekte işlerini kaybetmemek için yeni beceriler öğrenmeye veya yeni eğitimler almaya şimdiden hazır.

Kongre, bu yıl katılımcılarını hem günümüz gerçekleri ile yüzleştiriyor hem de geleceğe dair öngörüleri masaya yatırıyor.



