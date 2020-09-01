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Personelin testi pozitif çıktı, noterlik karantinaya alındı

NEVŞEHİR'İN ÜRGÜP İLÇESİNDE NOTERDE ÇALIŞAN PERSONELİN KORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKINCA NOTER 14 GÜN SÜREYLE KARANTİYA ALINDI.

Genel 01.09.2020, 16:13 02.09.2020, 00:28
Personelin testi pozitif çıktı, noterlik karantinaya alındı
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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde noterde çalışan personelin korona virüs testi pozitif çıkınca noter 14 gün süreyle karantiya alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan Ürgüp Noterliğinde görev yapan bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Olayın ardından noterlikte korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Karantinaya alınan Ürgüp Noterliği çalışanlarının da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün evlerinde karantinada kalacağı öğrenildi.

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