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Personelin testi pozitif çıktı, noterlik karantinaya alındı
NEVŞEHİR'İN ÜRGÜP İLÇESİNDE NOTERDE ÇALIŞAN PERSONELİN KORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKINCA NOTER 14 GÜN SÜREYLE KARANTİYA ALINDI.
Genel 01.09.2020, 16:13 02.09.2020, 00:28
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan Ürgüp Noterliğinde görev yapan bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Olayın ardından noterlikte korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Karantinaya alınan Ürgüp Noterliği çalışanlarının da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün evlerinde karantinada kalacağı öğrenildi.