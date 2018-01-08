Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden olan Kapadokya Bölgesi’nde peribacalarının sisler altındaki görüntüsü büyüledi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya Bölgesinde bu sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis ile birlikte peribacaları adeta kartpostallık görüntüler verdi. Yerli ve yabancı turistler ise sisli havayı peribacalarıyla birlikte bol bol fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi.