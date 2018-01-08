Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Peribacalarının sisler altındaki görüntüsü büyüledi

Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden olan Kapadokya Bölgesi’nde peribacalarının sisler altındaki görüntüsü büyüledi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:39
Peribacalarının sisler altındaki görüntüsü büyüledi
banner230

Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden olan Kapadokya Bölgesi’nde peribacalarının sisler altındaki görüntüsü büyüledi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya Bölgesinde bu sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis ile birlikte peribacaları adeta kartpostallık görüntüler verdi. Yerli ve yabancı turistler ise sisli havayı peribacalarıyla birlikte bol bol fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim