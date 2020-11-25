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Peribacaları kadına şiddete ’Hayır’ demek için ışıklandırıldı
Ürgüp Belediyesi, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında ilçenin tarihi ve turistik yerlerinden olan Üç Güzeller Peribacalarını ve Temenni Tepesini turuncu renkle aydınlattı.
Genel 25.11.2020, 11:32
Ürgüp Belediyesi, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında ilçenin tarihi ve turistik yerlerinden olan Üç Güzeller Peribacalarını ve Temenni Tepesini turuncu renkle aydınlattı.
Kadına Şiddete Karşı Mücadele GünüBirleşmiş Milletler, 25 Kasım 1960’ta Dominik Cumhuriyeti’nde üç kız kardeş Patria, Minerva, Maria’nın vahşice öldürülmesi ve yankıları nedeniyle, 17 Aralık 1999’da 25 Kasım’ın “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü” olarak benimsenmesine karar verdi.