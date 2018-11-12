Peribacaları arasındaki kaçak yapılar yıkılıyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacaları arasına kaçak yapılan ve dikkat çekmemesi için üzerinin toprakla örtüldüğü tespit edilen bina iş makinesiyle yıkıldı.

Göreme beldesinde, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı Zemi Vadisinde yapımı devam ederken ilgili kurumlarca denetimlerin başlatılması üzerine üzeri toprakla örtülerek gizlenmeye çalışılan yapının yıkımı belediye ekiplerince gerçekleştirildi.

Jandarmanın çevre güvenliği aldığı alana gelen iş makinesi tarafından yapı kısa sürede ortadan kaldırıldı.

Yıkım çalışmasını yerinde takip eden Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanuna aykırı yapılar için yasal sürecin başlatıldığını, verilen sürede sahiplerince kaldırılmayan yapıların, ilgili kurumlarca bertaraf edilmekte olduğunu belirtti.

Cingil, Göreme'de, 31 Aralık 2017'den sonra inşa edildiği, imar barışına dahil olmadığı tespit edilen diğer yapıların da ön görülen yasal sürecin tamamlanmasıyla yıkımlarının yapılacağını kaydetti.

Yıkımı gerçekleştirilen yapı ile ilgili hafta sonu bazı basın yayın organlarında, üzerinin belediye ekiplerince kapatıldığı yönündeki haberlere tepki gösteren Cingil, "Hafta sonu yapılan haber nedeniyle belediyemiz zan altında kalmıştır. Ama bunun gerçeği yansıtmadığı görülmüştür. Bizim amacımız yasal çerçevede imar barışına aykırı hareket edenlerle ilgili meclisimiz ve encümenimizin aldığı kararı uygulamaktır. Yasal çerçeve kapsamında mülk sahiplerine yapının kaldırılması için süre veriliyor, bu sürenin aşılması halinde ekiplerimiz kaçak yapıları bertaraf ediyor." dedi.

Ekipler, daha sonra Esentepe mevkisinde kaçak inşa edilen ahşap yapıyı da yıktı.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 17:38