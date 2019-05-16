Penta Teknoloji, donanım üreticilerinden CORSAIR ile el sıkıştı

İSTANBUL (AA)- Penta Teknoloji, dünya bellek pazarının önemli şirketlerinden CORSAIR'ın yetkili distribütörü oldu.

Penta Teknoloji'den yapılan açıklamada, şirketin, bilgisayar, yazılım ve donanım ürünleri başta olmak üzere, 28 yıldır bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştirdiği vurgulandı.

Açıklamada, Penta Teknoloji, distribütörlük anlaşmasıyla CORSAIR'ın, Ram, SSD, kasa, USB bellek, fan, sıvı işlemci soğutucu, güç kaynakları gibi ürünlerinin dağıtımını yapacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal, "CORSAIR ürünleri kalite, yenilikçi tasarım, gelişmiş özellikler ve yüksek performans konusundaki tecrübesiyle çokça medya ve endüstri ödülü kazanmış, yıllar süren geliştirme ve mühendislik çalışmalarının ardından oyun meraklıları ve e-spor profesyonelleri için vazgeçilmez ürünler ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Donanım ve bellek pazarına yaptıkları bu yatırımla Penta’nın sektördeki konumunu güçlendirdiklerini aktaran Erünsal, "Penta markasıyla 40'ı aşkın küresel markanın Türkiye dağıtıcılığını yapıyoruz. İş ortaklarımızın daha verimli, daha karlı ve rekabetçi olmaları hedefi ile yatırımlarımıza aynı hızla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.