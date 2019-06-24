Pendik'te trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Pendik'teki trafik kazasında bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı 34 STT 58 plakalı pikap, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolu Pendik istikametinde, sürücünün...