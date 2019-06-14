Pençe Harekatı'nda 48 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 48 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 48 olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 48 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 48 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 48 olduğu belirtildi.