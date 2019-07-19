Pençe-2 Harekatında bir asker şehit düştü

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit edildi, 5'i hafif olmak üzere 6 asker de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5'i hafif olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bölgedeki operasyonların hava destekli olarak aralıksız devam ettiği bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." denildi.

Çeltik ilçesinde baba ocağına Türk bayrağı asıldı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade uzman onbaşı Mustafa Ünal'ın (25) Konya'nın Çeltik ilçesindeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

İlçeye bağlı Kaşören Mahallesi'ndeki şehidin baba evine gelen Konya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tolga Bektaş ve askeri yetkililer, acı haberi baba İsmail Ünal ve anne Fatma Ünal'a verdi.

Oğlunun şehit haberini alan baba İsmail Ünal, "Vatan sağ olsun" dedi. Haberi duyanlar, şehidin babaevine akın etti. Şehidin babaevine dev Türk bayrağı asıldı.

Şehit ailesi dışarıda kurulan çadırda taziyeleri kabul etmeye başladı.

Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kaşören Mahallesi'nde defnedileceği bildirildi.