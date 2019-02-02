Pektaş, belediye başkan adaylarına yemek verdi

SİVAS (AA) - Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, yaklaşan yerel seçimler öncesi Şarkışla Belediye Başkan adaylarına yemek verdi.

Şarkışla Öğretmenevi'nde düzenlenen yemek programında konuşan Pektaş, yemeğin herhangi bir gündemi olmadığını sadece başkan adaylarıyla bir araya gelmek için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

Birlik ve beraberliği ön plana çıkarmak için bu etkinliği düzenlediklerini aktaran Pektaş, şunları kaydetti:

"Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Burada bulunan hoşgörü ortamı, karşılıklı sevgi, saygı maalesef bazı yerlerde yok. Sizlerin huzurlu bir şekilde bu seçim sürecini geçireceğini zaten biliyorum. Bu noktada bütün arkadaşlarımız sağ olsunlar bizlere desteğini bugüne kadar gösterdiler. Bizler emniyet birimlerimizle, seçim kurulumuzla ne kadar tedbir alırsak alalım sizin bize desteğiniz olmadığı müddetçe bu tedbirler havada kalır. Seçim sonunda da yine böyle hep birlikte kardeşçe bir arada olalım."

Yemeğe, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Özkan, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve BBP belediye başkan adayları ile ilçe başkanları katıldı.